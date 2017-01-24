Ритуальный бизнес бывшего полицейского

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего бывшего сотрудника дежурной части УМВД России по г. Пензе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя).

Следствием и судом установлено, что занимая должность оперативного дежурного дежурной части УМВД России по г. Пензе, в связи с исполнением должностных обязанностей получал от граждан сведения о персональных данных лиц, умерших на подведомственной территории, и их родственниках, участвующих в погребении.

Впоследствии эту конфиденциальную информацию он за денежное вознаграждение незаконно сообщал индивидуальной предпринимательнице, осуществляющей деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, чем способствовал заключению договоров об оказании ритуальных услуг с гражданами.

Если родные умерших соглашались на оказание ритуальных услуг и заключался договор, то предпринимательница или ее знакомый переводили на банковскую карту сотрудника полиции денежное вознаграждение в размере 3 или 6 тысяч рублей. Второй способ оплаты незаконных действий сотрудника полиции заключался в перечислении 5 тысяч рублей за каждое его суточное дежурство независимо от заключения предпринимательницей договора по полученной от него информации. Всего с марта по сентябрь 2016 года сотрудник полиции в общей сложности получил в качестве взятки 125 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по Пензенской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно.

Кроме того, сама предпринимательница и ее знакомый, являющийся посредником, признаны виновными в даче взятки сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере. Приговором суда им назначено наказание в виде 4 и 3 лет лишения свободы условно.