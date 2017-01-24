Комплекс ГТО теперь не только для школьников или студентов, но и для всех. Попробовать свои силы в сдаче нормативов пригласили трудовые коллективы. С 2017 года комплекс «Готов к труду и обороне» доступен всем без исключения.

«Считаю, что развитие спорта и его популяризация очень важны, потому что мы должны заботиться о здоровье наших сограждан. Сам я еще не сдавал нормативы, но очень хочу получить золотой значок», - поделился своим мнением представитель спортклуба Никита Красиков.

Сдавать нормативы или нет, каждый решает сам. Заставить работника бороться за получение значка ГТО на предприятия по сути никто не может. Однако работодатели должны создать мотивацию для своего коллектива, чтобы люди хотели и стремились проверить уровень своей физической подготовки.

«Нам очень хотелось бы, чтобы в каждом конкретном учреждении были свои стимулирующие, которые позволили бы работнику стремиться быть здоровым и попробовать себя в комплексе ГТО», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На семинар пригласили представителей государственных учреждений, чтобы рассказать о нормативах и тех, испытаниях, которые предлагают пройти в рамках комплекса ГТО. Многие воспринимают его как возможность проверить собственные силы.

«Однозначно, это полезно, повышает уровень физической подготовки любого человека и ведет к здоровому образу жизни», - заметил участник семинара Илья Миронов.

Задания для участников старше 40 лет немного усложнили. Если раньше им предлагали просто преодолеть дистанцию, то теперь бегать и плавать они будут вместе со всеми на время.