Ударим по безработице!

В Пензенском центре занятости прошла первая в этом году ярмарка вакансий. Здесь, потенциальные работодатели предлагают для соискателей более 700 вакансий как инженерно- технических служащих так и рабочих профессий.

«На сегодняшний день остаются востребованными профессии рабочих специальностей: станочники, токари, фрезеровщики, швеи. На данный момент потребность состоит также в военнослужащих»,- говорит начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями, Юлия Захарова.

В 2016 году было проведено 28 ярмарок вакансий в которых приняло участие около 100 работодателей и порядка 2000 тысяч соискателей. Здесь, шансы трудоустройства у неработающих граждан значительно повышаются.

«Во –первых, это личный контакт с работодателем, во-вторых – возможность выбора, так как в ярмарке принимает участие несколько работодателей и тоже повышается шанс трудоустройства. И в-третьих, это очень важный момент, люди понимают, какой сейчас рынок труда, насколько востребована та или иная профессия»,- отмечает Светлана Захарова, Начальник Управления содействия занятости населения и ведения регистров получателей государственных услуг.

В ходе ярмарки вакансий каждый желающий может получить профессиональную консультацию у профориентатора. Подобные встречи работодателей и соискателей проходят регулярно – 2 раза в месяц.