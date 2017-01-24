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 Вторник, 24 января 2017
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Ударим по безработице!
Сегодня в Пензе
 
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 В Пензенском центре занятости прошла первая в этом году ярмарка вакансий. Здесь, потенциальные работодатели предлагают для соискателей более 700 вакансий как инженерно- технических служащих так и рабочих профессий.

«На сегодняшний день остаются востребованными профессии рабочих специальностей: станочники, токари, фрезеровщики, швеи. На данный момент потребность состоит также в военнослужащих»,- говорит начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями, Юлия Захарова.

  В 2016 году было проведено 28 ярмарок вакансий в которых приняло участие около 100 работодателей и порядка 2000 тысяч соискателей.  Здесь, шансы трудоустройства у неработающих граждан значительно повышаются.  

«Во –первых, это личный контакт с работодателем, во-вторых – возможность выбора, так как в ярмарке принимает участие несколько работодателей и тоже повышается шанс трудоустройства. И в-третьих, это очень важный момент, люди понимают, какой сейчас рынок труда, насколько востребована та или иная профессия»,- отмечает Светлана Захарова, Начальник Управления содействия занятости населения и ведения регистров получателей государственных услуг.

 В ходе ярмарки вакансий каждый желающий может получить профессиональную консультацию у профориентатора. Подобные встречи работодателей и соискателей проходят регулярно – 2 раза в месяц.

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