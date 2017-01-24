|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На развитие сельских территорий в 2017 году будет направлено 54,5 млн рублей
Сегодня в Пензе
|
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 2017 года № 49-р утверждено распределение субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2017 году Пензенской области на реализацию мероприятий программы будут направлены федеральные средства в объеме 54,5 млн рублей, что на 1,5 млн рублей больше поступлений 2016 года. В текущем году на территории региона планируется улучшить жилищные условия 50 семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В рамках мероприятий программы по социальному и инженерному обустройству населенных пунктов на 2017 год запланировано строительство сетей газоснабжения и водоснабжения на площадке перспективной застройки в с. Кривошеевка и строительство водопровода в с. Овчарное и в с. Пешая Слобода. Также на текущий год запланировано строительство офиса врача общей практики в с. Кривошеевка и здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта в с. Старое Назимкино. В рамках мероприятия программы по развитию общеобразовательных организаций в с. Рамзай завершится реконструкция здания МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 2017 года № 49-р утверждено распределение субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2017 году Пензенской области на реализацию мероприятий программы будут направлены федеральные средства в объеме 54,5 млн рублей, что на 1,5 млн рублей больше поступлений 2016 года.
В текущем году на территории региона планируется улучшить жилищные условия 50 семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В рамках мероприятий программы по социальному и инженерному обустройству населенных пунктов на 2017 год запланировано строительство сетей газоснабжения и водоснабжения на площадке перспективной застройки в с. Кривошеевка и строительство водопровода в с. Овчарное и в с. Пешая Слобода.
Также на текущий год запланировано строительство офиса врача общей практики в с. Кривошеевка и здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта в с. Старое Назимкино. В рамках мероприятия программы по развитию общеобразовательных организаций в с. Рамзай завершится реконструкция здания МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru