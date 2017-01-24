На развитие сельских территорий в 2017 году будет направлено 54,5 млн рублей

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 2017 года № 49-р утверждено распределение субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2017 году Пензенской области на реализацию мероприятий программы будут направлены федеральные средства в объеме 54,5 млн рублей, что на 1,5 млн рублей больше поступлений 2016 года.

В текущем году на территории региона планируется улучшить жилищные условия 50 семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В рамках мероприятий программы по социальному и инженерному обустройству населенных пунктов на 2017 год запланировано строительство сетей газоснабжения и водоснабжения на площадке перспективной застройки в с. Кривошеевка и строительство водопровода в с. Овчарное и в с. Пешая Слобода.

Также на текущий год запланировано строительство офиса врача общей практики в с. Кривошеевка и здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта в с. Старое Назимкино. В рамках мероприятия программы по развитию общеобразовательных организаций в с. Рамзай завершится реконструкция здания МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина.