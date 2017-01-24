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Они помнят свои корни!
Сегодня в Пензе
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По разным причинам все они уже покинули Пензенскую область — кто-то давно, кто-то совсем недавно, но память о корнях сохранили. И даже те, для кого Пенза стала лишь временным местом проживания, всё равно вспоминают о Сурском крае с теплотой. В Московском доме национальностей прошла конференция Пензенского землячества с участием Губернатора, Ивана Белозерцева: «У нас очень много достойных и уважаемых земляков, которые занимают высокие должности. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Управляющий делами Президента Александр Колпаков, Генерал Армии Николай Аброськин... И список выдающихся земляков можно ещё продолжать».
Иван Белозерцев поблагодарил их за поддержку, которую они оказывают Пензенской области — каждый на своём посту. Губернатор рассказал о достижениях региональной промышленности и сельского хозяйства, которыми по праву могут гордиться все земляки, а чтобы успехов у области было ещё больше, он поручил подготовить Стратегию развития региона вплоть до 2035-ого года и попросил земляков оказать всяческую поддержку.
В ходе конференции избрали Председателя Пензенского землячества. Им стал Герой России, лётчик — космонавт, Александр Самокутяев: «Я понимаю ответственность и сложность порученного мне обязательства! Но постараюсь исполнять его достойно. Пензенская область для меня — любимый уголок на земле, куда всегда хочется возвращаться».
За активную работу представителям землячества Губернатор вручил Благодарности и поздравил с юбилеем: в 2017 году общественной организации исполняется 25 лет!
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