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Легковушка VS Экскаватор
Сегодня в Пензе
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Трасса М5 «Урал» в очередной раз закрепила за собой право называться трассой – убийцей в Пензенской области. Столкновение этих двух машин изначально было неравным. Огромный экскаватор против сравнительно небольшой легковой машины по несчастливой случайности встретились в одно время и в одном месте.
«На 644 километре федеральной автомобильной дороге М5 «Урал произошло столкновение двух транспортных средств. Легкового автомобиля «Сhevrolet tahoe» под управлением мужчины 1986 года рождения и экскаватора «Cat» под управлением мужчины 1959 года рождения», - отметил Валентин Новоженцев, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе.
От последствий столкновения с таким механическим «монстром» вряд ли отделаешься легким испугом. Для водителя и пассажира легковушки эта поездка оказалась последней. Остальных госпитализировали.п
«В результате происшествия водитель и пассажир от полученных травм скончались. По данному факту проводится проверка. Выясняются истинные причины совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - подытожил инспектор.
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