Как зарегистрировать право собственности в порядке наследования?

Подать документы можно, обратившись в офисы Росреестра или Кадастровой палаты.

Подать документы можно и в офисы многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг.

У заявителей существует возможность отправить нотариально заверенные документы почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра или Кадастровой палаты по месту нахождения объекта недвижимости.

Также одним из способов является подача заявления и необходимых документов, подписанные электронной подписью, на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги».