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 Вторник, 24 января 2017
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Как зарегистрировать право собственности в порядке наследования?
Сегодня в Пензе
 

Подать документы можно, обратившись в офисы Росреестра или Кадастровой палаты.

Подать документы можно и в офисы многофункциональных центров предоставления государственных  муниципальных услуг.

У заявителей существует возможность отправить нотариально заверенные документы почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра или Кадастровой палаты по месту нахождения объекта недвижимости.

Также одним из способов является подача заявления и необходимых документов, подписанные электронной подписью, на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги».

Новость: Дмитрий Раткин 24 января 2017
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