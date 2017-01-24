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Как зарегистрировать право собственности в порядке наследования?
Сегодня в Пензе
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Подать документы можно, обратившись в офисы Росреестра или Кадастровой палаты. Подать документы можно и в офисы многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг. У заявителей существует возможность отправить нотариально заверенные документы почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра или Кадастровой палаты по месту нахождения объекта недвижимости. Также одним из способов является подача заявления и необходимых документов, подписанные электронной подписью, на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги».
Подать документы можно, обратившись в офисы Росреестра или Кадастровой палаты.
Подать документы можно и в офисы многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг.
У заявителей существует возможность отправить нотариально заверенные документы почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра или Кадастровой палаты по месту нахождения объекта недвижимости.
Также одним из способов является подача заявления и необходимых документов, подписанные электронной подписью, на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги».
Новость: Дмитрий Раткин 24 января 2017
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