Подача документов в электронном виде

Новый Федеральный закон «О государственной регистарции недвижимости» устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учёта и регистрации прав.

Это облегчает приём документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию электронных услуг.

Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» - способы, при которых граждане получают госулуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками исключается.

Такая позиция очень эффективна для борьбы с коррупцией, так как принципиально уничтожает благодатную почву для махинаций.