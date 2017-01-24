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Подача документов в электронном виде
Сегодня в Пензе
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Новый Федеральный закон «О государственной регистарции недвижимости» устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учёта и регистрации прав. Это облегчает приём документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию электронных услуг. Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» - способы, при которых граждане получают госулуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками исключается. Такая позиция очень эффективна для борьбы с коррупцией, так как принципиально уничтожает благодатную почву для махинаций.
Новый Федеральный закон «О государственной регистарции недвижимости» устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учёта и регистрации прав.
Это облегчает приём документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию электронных услуг.
Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» - способы, при которых граждане получают госулуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками исключается.
Такая позиция очень эффективна для борьбы с коррупцией, так как принципиально уничтожает благодатную почву для махинаций.
Новость: Дмитрий Раткин 24 января 2017
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