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 Вторник, 24 января 2017
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Опасная рыбалка
Сегодня в Пензе
 
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Палатки рыбаков на Сурском водохранилище зимой растут как грибы. Время года, когда занять место поудобнее можно прямо на льду. Не только тепло должно быть в них, но и безопасно, предупреждают спасатели. В минувшие выходные прошел рейд, в котором приняли участие сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, рыбнадзора и полиции.

«Проводились беседы с любителями рыбной ловли о мерах безопасности на воде, раздавались памятки», - рассказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах  ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Главная опасность, подстерегающая на льду, - это провал в ледяную воду. Выезд на лед на автомобиле категорически запрещен. Скрытая под снегом ледяная гладь в любой момент может не выдержать такой нагрузки.

«Переходить водоем нужно по известным протоптанным тропам, обязательно нужно взять палку и простукивать перед собой. Если вдруг на лед начнет выступать вода, нужно возвратиться обратно», - предупредил Марат Мурсяев.

Новость: Елена Кандрина 24 января 2017
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