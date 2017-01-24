«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В преддверии Дня студента сотрудники Госавтоинспекции познакомили студентов колледжей со своей деятельностью. Так молодым людям показали внутреннее оснащение патрульного автомобиля.

«Нам показали патрульный автомобиль с приборами, которые находятся у сотрудников ГИБДД – алкотестер и прибор для измерения тонировки автомобилей. Также нам показали центр фиксации, где можно посмотреть свои правонарушения и оплатить их на сайте и получить при этом 50 % скидку»,- рассказывает Никита Кевдин, студент.

Кроме этого студенты смогли увидеть самые первые рации, которыми пользовались правоохранители, а также узнали, как выглядели водительские удостоверения в разные годы.

«После этого ребят познакомили с деятельностью Госавтоинспекции касающейся дежурной части, вооружения, которое имеется у Госавтоинспекции»,- комментирует инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе, Валентин Новоженцев.

В завершение встречи молодым людям рассказали о требованиях, которым должны соответствовать кандидаты, чтобы стать сотрудниками полиции.