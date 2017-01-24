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 Вторник, 24 января 2017
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Сегодня в Пензе
 
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 В преддверии Дня студента сотрудники Госавтоинспекции познакомили студентов колледжей со своей деятельностью. Так молодым людям показали внутреннее оснащение патрульного автомобиля.

«Нам показали патрульный автомобиль с приборами, которые находятся у сотрудников ГИБДД – алкотестер и прибор для измерения тонировки автомобилей. Также нам показали центр фиксации, где можно посмотреть свои правонарушения и оплатить их на сайте и получить при этом 50 % скидку»,- рассказывает Никита Кевдин, студент.

Кроме этого студенты смогли увидеть самые первые рации, которыми пользовались правоохранители, а также узнали, как выглядели водительские удостоверения в разные годы.

  «После этого ребят познакомили с деятельностью Госавтоинспекции касающейся дежурной части, вооружения, которое имеется у Госавтоинспекции»,-  комментирует инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе, Валентин Новоженцев.

В завершение встречи молодым людям рассказали о требованиях, которым должны соответствовать кандидаты, чтобы стать сотрудниками полиции.

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