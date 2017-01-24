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Праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, пройдут в пензенских ВУЗах и колледжах
Сегодня в Пензе
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В 10.00 праздник начнется у 1 учебного корпуса Пензенского государственного университета. Здесь состоится турнир по хоккею в валенках с участием ректора, а также отправка лыжного агитпохода. Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства проведут «День студента ПГУАС» на катке ТЦ «Высшая лига» с 17.00 до 19.00. В 15.00 в областном драматическом театре имени Луначарского состоится торжественное мероприятие, на котором наградят лучших студентов ВУЗов Пензенской области, отличившихся в учебе, творческой, общественной деятельности и спорте. Завершится праздник концертом творческих номеров лучших студенческих коллективов. В Пензенском колледже промышленных и информационных технологий пройдет фестиваль-конкурс «В ритме жизни», в Пензенском колледже архитектуры и строительства - флеш моб, а в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса - концертная программа «День студента - круглый год». Завершатся праздничные мероприятия в 19.30 в СЗК «Дизель-Арена», где пройдет ледовая дискотека «Татьянин день». В России День российского студенчества, отмечаемого в Татьянин день, уходит своими корнями в 1755 год, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Этот день сначала стал праздноваться как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества. Название Татьянин день произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.
В 10.00 праздник начнется у 1 учебного корпуса Пензенского государственного университета. Здесь состоится турнир по хоккею в валенках с участием ректора, а также отправка лыжного агитпохода.
Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства проведут «День студента ПГУАС» на катке ТЦ «Высшая лига» с 17.00 до 19.00.
В 15.00 в областном драматическом театре имени Луначарского состоится торжественное мероприятие, на котором наградят лучших студентов ВУЗов Пензенской области, отличившихся в учебе, творческой, общественной деятельности и спорте. Завершится праздник концертом творческих номеров лучших студенческих коллективов.
В Пензенском колледже промышленных и информационных технологий пройдет фестиваль-конкурс «В ритме жизни», в Пензенском колледже архитектуры и строительства - флеш моб, а в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса - концертная программа «День студента - круглый год».
Завершатся праздничные мероприятия в 19.30 в СЗК «Дизель-Арена», где пройдет ледовая дискотека «Татьянин день».
В России День российского студенчества, отмечаемого в Татьянин день, уходит своими корнями в 1755 год, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Этот день сначала стал праздноваться как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.
Название Татьянин день произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.
Новость: Правительство Пензенской области 24 января 2017
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