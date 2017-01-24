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Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре
Сегодня в Пензе
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На базе Института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета 20 января состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В состязании приняли участие 48 школьников, получившие максимальный бал на муниципальном уровне олимпиады. Участники продемонстрировали свою физическую подготовку, выполнили гимнастические упражнения и элементы игры в баскетбол, показали высокий уровень теоретических знаний по физической культуре. По итогам испытаний наибольшее количество баллов набрали Мария Гаврилкина, ученица школы № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки, и Владимир Бутримов, ученик школы № 3 г. Кузнецка.
На базе Института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета 20 января состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В состязании приняли участие 48 школьников, получившие максимальный бал на муниципальном уровне олимпиады. Участники продемонстрировали свою физическую подготовку, выполнили гимнастические упражнения и элементы игры в баскетбол, показали высокий уровень теоретических знаний по физической культуре.
По итогам испытаний наибольшее количество баллов набрали Мария Гаврилкина, ученица школы № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки, и Владимир Бутримов, ученик школы № 3 г. Кузнецка.
Новость: Администрация города Пензы 24 января 2017
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