Синтез математики и обществознания

География участников олимпиады по экономике не широка: предмет этот изучается далеко не в каждой школе области. Всего 25 учащихся — в основном из крупных городов, где есть профильные лицеи.

«Экономика — это профильный предмет для нашего финансово-экономического лицея. Я считаю, что нужно представить свою школу на этом этапе», — отметил участник олимпиады, Михаил Макушин.

Этап — региональный! К участию в нём допускаются только победители районных олимпиад. Эти ребята демонстрируют глубокие познания предмета, а многие — планируют продолжить его изучение уже в вузе и связать с экономикой свою будущую профессию.

«Экономика — предмет не простой, а для школьников — особенно, — считает председатель жюри, кандидат экономических наук, доцент ПГУ, Алексей Опекунов. — Сложность его заключается в синтезе сразу нескольких дисциплин. И без математики нельзя, и без обществознания... Школьникам необходимо понимать экономический смысл тех или иных явлений».

Всего в этом году пензенские школьники принимают участие в олимпиадах по девятнадцати предметам. Победители региональных этапов представят область на Всероссийском уровне. Традиционно команда Пензенской области показывает высокие результаты.

Ведущий специалист — эксперт Министерства образования Пензенской области, Ольга Дворянская, отметила: «В прошлом году наша сборная на Всероссийской олимпиаде добилась рекордного успеха и показала результативность выступления в 65%, опередив многие регионы, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан. Если они берут количеством, то мы — качеством!»

Региональные этапы продлятся до конца февраля. Последними свои знания будут демонстрировать участники олимпиады по технологии, которая в области пройдёт впервые.