Рекорды пензенского закона

Работу пензенских служителей закона за 2016 год обсудили в ходе заседания коллегии, которое прошло в местном управлении МВД России. Отчет о делах сотрудников пензенской полиции за прошедший год показал много положительных моментов.

«Результативность нашей работы повышается за счет внедрения эффективных форм управления и совершенствования контроля, консолидации усилий взаимодействия с губернатором, УФСБ и прокуратурой области, следственного комитета, судами и органами местного самоуправления», - отметил Юрий Рузляев, начальник УМВД России по Пензенской области

С 2016 года по сравнению с 2015 количество преступлений сократилось на 10 процентов и на столько же число убийств. Грабежей и разбойных нападений – на 26%. Также увеличилась раскрываемость преступлений. По этому показателю Пензенская область занимает шестое место в стране.

«В результате эффективного взаимодействия с прокуратурой Пензенской области и следственным комитетом впервые за последние три года удалось существенно повысить эффективность работы по противодействию организованной преступности. К уголовной ответственности привлечено 41 лицо, совершившее 35 преступлений в составе организованных преступных группировок», - добавил Юрий Рузляев.

Работа оперативников незаменима и это понимают сами жители региона. За прошедший год в полицию за помощью обратились 240 тысяч человек. Это говорит о стремительном росте доверия граждан сотрудникам полиции.

«Человек, который носит сегодня погоны, который выполняет свои служебные задачи, ценой своей жизни и здоровья рискует и сохраняет жизнь и здоровье наших граждан», - подчеркнул Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.

Также местная полиция преуспела в раскрываемости интернет-преступлений, грабежей с банковских карт, а также в предоставлении государственных услуг. Иван Белозерцев отметил еще и то, что нужно более активно работать с продавцами контрафактного алкоголя.