Губернатор Пензенской области поздравил студентов с их днем

Студенчество – это один из самых незабываемых периодов в жизни, время открытий и смелых идей, старт к вершинам профессионального мастерства, шаг на пути в будущее.

Пензенская область по праву считается одним из крупнейших вузовских центров России, где также функционирует развитая сеть учреждений среднего профессионального образования. На пензенской земле готовят высокопрофессиональные кадры для экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры.

Наша молодежь талантлива и инициативна, ей покоряются спортивные вершины, она постигает научные тайны, раскрывает секреты бизнеса.

Именно сегодня, будучи студентами, тысячи молодых жителей Пензенской области формируют свое личное будущее, будущее региона и России.

Желаю, чтобы годы обучения заложили крепкий фундамент вашего профессионализма и оставили самые лучшие воспоминания.

Сохраняйте молодость души и неиссякаемый оптимизм, будьте уверенными в себе и открытыми для всего нового. Пензенской области нужны ваши идеи, стремления и решительность!

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в учебе!

Губернатор Пензенской области