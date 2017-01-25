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Виктор Кувайцев: «Студенческие годы – это время стремлений и надежд»
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех студентов нашего города с праздником! Студенческие годы – это время стремлений и надежд, смелых планов и ярких идей, выбора жизненной позиции. В нашем городе растет прекрасная, искренняя, деятельная молодежь. Уверен, что сегодняшние студенты станут достойными высококвалифицированными специалистами и смогут реализовать свой потенциал на благо семьи, любимого города и всей России! Искренне желаю всем доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, отличной учебы. Пусть прекрасная студенческая пора подарит заряд положительной энергии, научит оставаться стойкими в решении любых задач и подарит верных друзей! С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех студентов нашего города с праздником!
Студенческие годы – это время стремлений и надежд, смелых планов и ярких идей, выбора жизненной позиции.
В нашем городе растет прекрасная, искренняя, деятельная молодежь. Уверен, что сегодняшние студенты станут достойными высококвалифицированными специалистами и смогут реализовать свой потенциал на благо семьи, любимого города и всей России!
Искренне желаю всем доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, отличной учебы. Пусть прекрасная студенческая пора подарит заряд положительной энергии, научит оставаться стойкими в решении любых задач и подарит верных друзей!
С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 25 января 2017
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