В Пензе с 1 по 3 февраля 2017 года пройдет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике

В Пензе с 1 по 3 февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. К участию в соревнованиях допускаются гимнасты и гимнастки, выступающие по программе мастеров спорта: женщины - 2001 г р. и старше, мужчины -1999 г. р. и старше.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда от округа для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта 2017 года.

От Пензенской области в чемпионате ПФО выступят Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова.

Помимо гимнастов Пензенской области, в соревнованиях примут участие спортсмены из Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Самарской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики.

Соревнования пройдут в командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья.

1 февраля - квалификация, финал командных соревнований.

2 февраля - финал соревнований в многоборье.

3 февраля - финал в отдельных видах.