|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензе с 1 по 3 февраля 2017 года пройдет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике
Сегодня в Пензе
|
В Пензе с 1 по 3 февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. К участию в соревнованиях допускаются гимнасты и гимнастки, выступающие по программе мастеров спорта: женщины - 2001 г р. и старше, мужчины -1999 г. р. и старше. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда от округа для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта 2017 года. От Пензенской области в чемпионате ПФО выступят Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова. Помимо гимнастов Пензенской области, в соревнованиях примут участие спортсмены из Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Самарской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики. Соревнования пройдут в командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья. 1 февраля - квалификация, финал командных соревнований. 2 февраля - финал соревнований в многоборье. 3 февраля - финал в отдельных видах.
В Пензе с 1 по 3 февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. К участию в соревнованиях допускаются гимнасты и гимнастки, выступающие по программе мастеров спорта: женщины - 2001 г р. и старше, мужчины -1999 г. р. и старше.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда от округа для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта 2017 года.
От Пензенской области в чемпионате ПФО выступят Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова.
Помимо гимнастов Пензенской области, в соревнованиях примут участие спортсмены из Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Самарской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики.
Соревнования пройдут в командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья.
1 февраля - квалификация, финал командных соревнований.
2 февраля - финал соревнований в многоборье.
3 февраля - финал в отдельных видах.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 25 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru