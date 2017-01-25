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 Среда, 25 января 2017
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В Пензе с 1 по 3 февраля 2017 года пройдет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике
Сегодня в Пензе
 

В Пензе с 1 по 3  февраля 2017 года на базе дворца спорта «Буртасы»  пройдет  чемпионат Приволжского федерального округа  по спортивной гимнастике.  К участию в соревнованиях допускаются гимнасты и гимнастки, выступающие по программе мастеров спорта: женщины - 2001 г р. и старше, мужчины -1999 г. р. и старше.

По итогам соревнований будет  сформирована сборная команда от округа  для участия в чемпионате России по спортивной  гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта 2017 года.

От Пензенской области в чемпионате ПФО выступят  Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов,  Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова.

Помимо гимнастов Пензенской области, в соревнованиях примут участие спортсмены из Республики  Мордовия, Республики Башкортостан,  Нижегородской области, Самарской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики.

Соревнования пройдут в командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в  отдельных видах многоборья.

1 февраля - квалификация, финал командных соревнований.

2 февраля - финал соревнований в многоборье.

3 февраля - финал в отдельных видах.

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