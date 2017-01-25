10 тысяч рублей за пронос сотового телефона в тюрьму

Следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По данным следствия, в январе 2017 года в городе Пензе знакомый осужденного по просьбе последнего пытался передать сотруднику исправительной колонии №5 УФСИН России по Пензенской области 10 тысяч рублей за то, чтобы тот пронес на территорию исправительного учреждения сотовый телефон для его знакомого. Однако, поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.