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 Среда, 25 января 2017
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10 тысяч рублей за пронос сотового телефона в тюрьму
Сегодня в Пензе
 

Следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, ранее привлекавшегося  к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По данным следствия, в январе 2017 года в городе Пензе знакомый осужденного по просьбе последнего пытался передать сотруднику исправительной колонии №5 УФСИН России по Пензенской области 10 тысяч рублей за то, чтобы тот пронес на территорию исправительного учреждения сотовый телефон для его знакомого. Однако, поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 25 января 2017
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