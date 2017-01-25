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10 тысяч рублей за пронос сотового телефона в тюрьму
Сегодня в Пензе
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Следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки). По данным следствия, в январе 2017 года в городе Пензе знакомый осужденного по просьбе последнего пытался передать сотруднику исправительной колонии №5 УФСИН России по Пензенской области 10 тысяч рублей за то, чтобы тот пронес на территорию исправительного учреждения сотовый телефон для его знакомого. Однако, поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки).
По данным следствия, в январе 2017 года в городе Пензе знакомый осужденного по просьбе последнего пытался передать сотруднику исправительной колонии №5 УФСИН России по Пензенской области 10 тысяч рублей за то, чтобы тот пронес на территорию исправительного учреждения сотовый телефон для его знакомого. Однако, поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 25 января 2017
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