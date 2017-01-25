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 Среда, 25 января 2017
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В ходе бытовой ссоры женщина убила своего супруга
Сегодня в Пензе
 

Бессоновским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области предъявлено обвинение 36-летней жительницы Мокшанского района Пензенской области, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 18 января 2017 года в одном из домов, расположенном в селе Нечаевка Мокшанского района между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой женщина нанесла своему мужу ножевые ранения, от которых мужчина скончался на месте преступления.

В ходе расследования данного уголовного дела показания обвиняемой следователем были проверены на месте преступления. По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебно-медицинская, биологическая и медицинско-криминалистическая экспертизы, проводятся иные необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 25 января 2017
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