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 Среда, 25 января 2017
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Поддержка малых форм хозяйствования
Сегодня в Пензе
 

В Бессоновском районе Пензенской области состоялось районное совещание, посвященное вопросам развития малого и среднего агробизнеса в сельской местности. В работе совещания приняла участие представитель управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Светлана Отиашвили.

Основным вопросом для обсуждения стала реализация на территории Пензенской области мер поддержки малых форм хозяйствования. Светлана Отиашвили рассказала о действующих в текущем году поддержках начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственной кооперации.

Особое внимание представитель областного аграрного ведомства уделила требованиям к участникам конкурсного отбора программных мероприятий поддержки малого и среднего агробизнеса, а также озвучила основные направления и цели использования средств гранта.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 25 января 2017
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