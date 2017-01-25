Поддержка малых форм хозяйствования

В Бессоновском районе Пензенской области состоялось районное совещание, посвященное вопросам развития малого и среднего агробизнеса в сельской местности. В работе совещания приняла участие представитель управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Светлана Отиашвили. Основным вопросом для обсуждения стала реализация на территории Пензенской области мер поддержки малых форм хозяйствования. Светлана Отиашвили рассказала о действующих в текущем году поддержках начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание представитель областного аграрного ведомства уделила требованиям к участникам конкурсного отбора программных мероприятий поддержки малого и среднего агробизнеса, а также озвучила основные направления и цели использования средств гранта.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 25 января 2017