По Пензенской области наблюдается снижение заболеваемостью гриппом

По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области за 3 неделю 2017 года по области зарегистрировано 3 202 случая заболевания респираторными вирусными инфекциями, что меньше на 9% по сравнению с предыдущей неделей и ниже эпидемического порога на 22,8%.



По областному центру отмечается снижение регистрации заболеваний по сравнению с предыдущей неделей на 42,1%. Зарегистрировано 1 312 случаев. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 40,3%.



Специалисты отмечают, что сдерживание роста заболеваемости в Пензенской области происходит за счет проведения ряда подготовительных мероприятий, которые были проведены в полном объёме перед наступлением эпидемического сезона.



«Во-первых, осенью 2016 года против гриппа мы привили свыше 600 тысяч жителей региона, из них – более 103 тысяч детей, - говорит начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Галина Рожкова.



Таким образом, охват иммунизацией населения области против гриппа составил 47,2 % населения, что, по словам медиков помогло сформировать «хорошую иммунную прослойку».



Немаловажным является тот факт, что в прошлом году для медицинских организаций, куда по порядкам оказания медицинской помощи госпитализируются больные с осложнёнными формами гриппа и ОРВИ, было закуплено дополнительное медицинское оборудование.



«Сегодня медицинские организации Пензенской области имеют всю необходимую линейку диагностического оборудования для лечения больных с осложненными формами простудных заболеваний», - констатирует Галина Рожкова.



Кроме того, начиная с 16 января 2017 года, в подведомственных лечебных учреждениях региональным Минздравом введены ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания среди жителей региона.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 25 января 2017