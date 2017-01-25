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Иван Белозерцев раскритиковал управляющие компании по поводу мелкого шрифта в платежных документах
Сегодня в Пензе
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На оперативном совещании в региональном правительстве глава областной исполнительной власти обратил внимание должностных лиц на ужесточение федеральных требований к работе управляющих компаний. Иван Белозерцев подчеркнул необходимость обязательного и точного исполнения законов в сфере ЖКХ, обеспечения контроля деятельности компаний, управляющих многоквартирными жилыми домами на территории региона. По мнению главы региона специалистам и практикам, отслеживающим изменения федерального законодательства, нужно активнее делиться опытом и информировать представителей управляющих организаций о том, как надо работать, чтобы не нарушать закон.
На оперативном совещании в региональном правительстве глава областной исполнительной власти обратил внимание должностных лиц на ужесточение федеральных требований к работе управляющих компаний.
Иван Белозерцев подчеркнул необходимость обязательного и точного исполнения законов в сфере ЖКХ, обеспечения контроля деятельности компаний, управляющих многоквартирными жилыми домами на территории региона.
По мнению главы региона специалистам и практикам, отслеживающим изменения федерального законодательства, нужно активнее делиться опытом и информировать представителей управляющих организаций о том, как надо работать, чтобы не нарушать закон.
Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017
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