Иван Белозерцев раскритиковал управляющие компании по поводу мелкого шрифта в платежных документах

На оперативном совещании в региональном правительстве глава областной исполнительной власти обратил внимание должностных лиц на ужесточение федеральных требований к работе управляющих компаний. Иван Белозерцев подчеркнул необходимость обязательного и точного исполнения законов в сфере ЖКХ, обеспечения контроля деятельности компаний, управляющих многоквартирными жилыми домами на территории региона. По мнению главы региона специалистам и практикам, отслеживающим изменения федерального законодательства, нужно активнее делиться опытом и информировать представителей управляющих организаций о том, как надо работать, чтобы не нарушать закон.

Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017