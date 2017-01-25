|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Спорткомплексы жители города должны посещать чаще
Сегодня в Пензе
|
На оперативном совещании в региональном правительстве глава Пензенской области дал положительную оценку организации торжественного открытия дворца водного спорта «Дельфин». Также глава региона поставил задачу обеспечить максимальную доступность плавательного бассейна для всех жителей Спутника. Также подчеркнув, что учитывая большие затраты областного бюджета на содержание спортивных объектов, они не должны простаивать, а служить базой для развития массового спорта на территории субъекта федерации.
На оперативном совещании в региональном правительстве глава Пензенской области дал положительную оценку организации торжественного открытия дворца водного спорта «Дельфин». Также глава региона поставил задачу обеспечить максимальную доступность плавательного бассейна для всех жителей Спутника.
Также подчеркнув, что учитывая большие затраты областного бюджета на содержание спортивных объектов, они не должны простаивать, а служить базой для развития массового спорта на территории субъекта федерации.
Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru