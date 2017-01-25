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 Среда, 25 января 2017
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Спорткомплексы жители города должны посещать чаще
Сегодня в Пензе
 

На оперативном совещании в региональном правительстве глава Пензенской области дал положительную оценку организации торжественного открытия дворца водного спорта «Дельфин». Также глава региона поставил задачу обеспечить максимальную доступность плавательного бассейна для всех жителей Спутника.

Также подчеркнув, что учитывая большие затраты областного бюджета на содержание спортивных объектов, они не должны простаивать, а служить базой для развития массового спорта на территории субъекта федерации.

Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017
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