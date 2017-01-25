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Воспитать гражданина
Сегодня в Пензе
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В рамках городской стажировочной площадки «Гражданско-патриотическое воспитание в образовательном процессе» на базе школы № 37 состоялось второе методическое занятие для заместителей директоров образовательных учреждений. Участники стажплощадки работали над темой «Метапредметные связи как средство формирования гражданско-патриотического воспитания в образовательном процессе». В заключении экскурсоводы школьного музея провели экскурсии с освещением проектной деятельности по музею Боевой Славы им. Н.Н. Воробьева и передвижной тематической выставке по материалам поискового отряда «Поиск-вездеход».
В рамках городской стажировочной площадки «Гражданско-патриотическое воспитание в образовательном процессе» на базе школы № 37 состоялось второе методическое занятие для заместителей директоров образовательных учреждений.
Участники стажплощадки работали над темой «Метапредметные связи как средство формирования гражданско-патриотического воспитания в образовательном процессе».
В заключении экскурсоводы школьного музея провели экскурсии с освещением проектной деятельности по музею Боевой Славы им. Н.Н. Воробьева и передвижной тематической выставке по материалам поискового отряда «Поиск-вездеход».
Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017
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