Пенза стала участником проекта «Безопасные и качественные дороги»

В 2017 году на строительство и ремонт дорог в Пензенской области планируется направить 4 млрд 282 млн рублей. Таких средств дорожная сфера не получала за всю историю региона. Сумму называют рекордной, а потому на нее возлагают большие надежды. Пензенская область в числе 32-х субъектов страны примет участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».

«Всего на осуществление этого проекта выделены средства в сумме 1 млрд 250 млн. рублей. Большие денежные средства идут на город Пензу. Их нужно качественно освоить в установленные сроки в 2017 году», – отметил Губернатор Иван Белозерцев.

Выделенную по федеральному проекту сумму направят на ремонт дорог в областном центре, Заречном и в Пензенском районе. В Пензе планируется отремонтировать 64 км дорог на сумму 1 млрд 028 млн. рублей, в город Заречный направят 66 млн., в село Засечное – 24 млн., на ремонт региональных межмуниципальных автодорог – 131 млн. рублей. Губернатор поручил уже сейчас заняться вопросами подготовки, чтобы весной как можно раньше приспустить к выполнению работ на местах.

«Нужно в проектах капитального ремонта учесть всё – и подъем люков, у нас на дорогах их очень много. Чтобы под люки не укладывали кирпичи, которые разваливаются. Халтуры не должно быть. Всё должно быть сделано качественно, красиво», – подчеркнул глава региона.

На центральных улицах Пензы вместо асфальта на тротуарах предлагается использовать плитку. Губернатор также выступил с предложением установить в городе несколько современных пешеходных переходов.

«Давайте сделаем 2-3 пешеходных перехода с подсветкой. Для этого нужно составить проект, подвести коммуникации. Давайте попробуем, чтобы у нас появлялась какая-то изюминка, не просто как раньше, – положили асфальт и на этом всё», – предложил Иван Белозерцев.

Губернатор поставил задачу перед профильным ведомством завершить проведение торгов до 31 марта.