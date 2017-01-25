|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В поселке Башмаково поймали продавца меда без ветеринарных документов
Сегодня в Пензе
|
Местный житель реализовывал пчелиный мед в количестве 27 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара. По итогам рейдового мероприятия физическое лицо привлечено к административной ответственности.
Местный житель реализовывал пчелиный мед в количестве 27 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара.
По итогам рейдового мероприятия физическое лицо привлечено к административной ответственности.
Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru