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В Пензе прошла проверка готовности предприятия к приемке и хранению зерна
Сегодня в Пензе
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Специалисты отдела надзора в области карантина растений приняли участие в комплексной совместной проверке с ОАО «Объединенная зерновая компания» на предмет готовности ЗАО «Сердобск-Хлеб» к приемке и хранению зерна федерального интервенционного фонда, соответствия материально-технической базы, санитарного и противопожарного состояния предприятия. По результатам проверки установлено, что состояние материально-технической базы ЗАО «Сердобск-Хлеб», санитарное и противопожарное состояние предприятия позволяет принять и разместить зерно в зерноскладах на длительное хранение согласно схеме размещения.
Специалисты отдела надзора в области карантина растений приняли участие в комплексной совместной проверке с ОАО «Объединенная зерновая компания» на предмет готовности ЗАО «Сердобск-Хлеб» к приемке и хранению зерна федерального интервенционного фонда, соответствия материально-технической базы, санитарного и противопожарного состояния предприятия.
По результатам проверки установлено, что состояние материально-технической базы ЗАО «Сердобск-Хлеб», санитарное и противопожарное состояние предприятия позволяет принять и разместить зерно в зерноскладах на длительное хранение согласно схеме размещения.
Новость: Дмитрий Раткин 25 января 2017
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