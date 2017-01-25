В Пензе прошла проверка готовности предприятия к приемке и хранению зерна

Специалисты отдела надзора в области карантина растений приняли участие в комплексной совместной проверке с ОАО «Объединенная зерновая компания» на предмет готовности ЗАО «Сердобск-Хлеб» к приемке и хранению зерна федерального интервенционного фонда, соответствия материально-технической базы, санитарного и противопожарного состояния предприятия.

По результатам проверки установлено, что состояние материально-технической базы ЗАО «Сердобск-Хлеб», санитарное и противопожарное состояние предприятия позволяет принять и разместить зерно в зерноскладах на длительное хранение согласно схеме размещения.