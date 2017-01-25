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Сценическая жизнь
Сегодня в Пензе
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Кто-то из них учиться в старших классах, а кому-то даже 14 не исполнилось. Их объединяет одно призвание – сцена. На конкурсе «Во весь голос» они собрались для того, чтобы понять, кто из них лучший концертный ведущий. Выборы самых способных молодых конферансье проходят в Пензе уже второй раз.
«Детям это нравится. Детям интересно. Они учатся на примере своих сверстников и, участвуя в этом конкурсе, грамотно говорить, владеть ситуацией, вести себя на сцене, не тушеваться и не бояться того, что что-то может пойти не так. Уметь реагировать», - Алена Жукова, организатор конкурса «Во весь голос».
Перед победителями такого конкурса открываются замечательные возможности не только в плане саморазвития, но и в профессиональном росте. Им представляется право провести одно из самых массовых областных мероприятий.
«В прошлом году мы провели конкурс и взяли четырех победителей разных возрастов. Они стали ведущими гала-концерта регионального проекта «Танцующая школа» и областного фестиваля детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», - добавила Алена Жукова.
Концерт «Во весь голос», как и другие значимые события не смог обойтись без своего личного ведущего – победителя прошлогоднего состязания. Юный талант занимается сценической деятельностью уже со второго класса и за его плечами не один десяток проведенных мероприятий.
«Этот конкурс проводится в три этапа. В первом этапе участники должны представить свою «Визитную карточку», где конкурсанты должны представиться и рассказать о себе. Во втором этапе пройдут соревнования на культуру речи, где участник должен рассказать скороговорку и определенное произведение, которые он выбрал методом жеребьевки», - отметил Александр Парфенов, ведущий конкурса «Во весь голос».
Третий и самый сложный этап – импровизация, в результате которого жюри выберет самого способного из участников. Победители этого конкурса станут ведущими фестиваля детского народного творчества «Наследие», которое пройдет в мае 2017 года.
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