«Большая Медведица» споёт об экологии!

«Большая Медведица» вновь соберёт талантливых пензенцев, неравнодушных к проблемам окружающей среды. Четвёртый Фестиваль авторской песни организаторы решили посвятить Году Экологии, коим объявлен 2017-ый в Российской Федерации.

Организатор Фестиваля «Большая Медведица», Председатель Пензенского регионального отделения РГО, Игорь Пантюшов, отметил: «Год Экологии не только в наших умах и руках, но и в наших сердцах! Поэтому VI Фестиваль мы посвящаем Году Экологии. Он проводится в рамках молодёжного экологического движения «Зелёная волна: новые горизонты», которое призвано развивать у молодёжи чувство бережного отношения к природе».

Участие в песенном Фестивале примут около тридцати человек — жители разных уголков Пензенского края и не только. Ожидаются гости из других регионов! Восемнадцать исполнителей будут оцениваться жюри. Председатель жюри, руководитель Сердобского местного отделения РГО, Алексей Марьин, пояснил: «В этом году мы пошли по другому пути — не по конкурсному, а по фестивальному. Первых мест не будет! Будут лауреаты и дипломанты. Это позволит сохранить праздничное настроение и ощущение единства всех участников Фестиваля».

В числе участников — барды и рок-исполнители, солисты и большие коллективы. Программа Фестиваля обещает быть разнообразной. О качестве звука позаботятся приглашённые специалисты. Ещё одной «изюминкой» станут красочные номера в исполнении профессиональных артистов. Ну и, конечно, гости праздника смогут сделать фото с главным символом Фестиваля — Белой Медведицей.

Фестиваль авторской песни «Большая Медведица» начнётся в 18.00 28 января в концертном зале Дома молодёжи. Приглашаются все желающие! Вход — свободный.