Татьянин день с размахом отметили в ПГУ

Попасть в яблочко оказалось не сложнее, чем сдать очередной зачет или экзамен. Сессия для студентов осталась позади. Как и во всех вузах страны, в Пензенском государственном университете учащиеся с замахом отметили День российского студенчества и День Татьяны.

«Исторически по Божьей воле сложилось, что этот большой студенческий праздник назвали именем Татьяны. Поздравляю от себя лично и от ректората всех Татьян нашего университета», - обратился к участникам праздника ректор ПГУ Александр Гуляков.

Для Татьяны Парфеновой именины впервые проходят в дружной студенческой компании. В этом году День ангела стал и для нее двойным праздником.

«Меня всегда поздравляли с Татьяниным днем, теперь, когда я учусь в вузе, поздравляют и с Днем студента. Это очень приятно», - рассказала девушка.

Народные гулянья собрали в университетском городке самых метких, веселых и самых отчаянных. Одни соревновались в дартсе, другие разминались перед ответственным стартом. Студенты отметили свой день хоккейным турниром в валенках.

За хоккеистов болели участники агитпохода. Сегодня они отправятся покорять зимнюю трассу. Целую неделю студенты проведут на лыжах и выступят с концертами в районах области.

На дорожку студентов накормили блинами и напоили медовухой. Участников студенческого праздника угощал сам ректор университета Александр Гуляков.