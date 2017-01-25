ДТП? Не страшно!

Немного зазевался за рулем. Неаккуратно сдал назад. В итоге - небольшая авария. Такая ситуация знакома многим автолюбителям. Дальше, как правило, следует длительное разбирательство в том, кто прав, а кто из водителей виноват. Создаются пробки на дорогах. Отныне это в прошлом. Правительство России внесло некие изменения в правила дорожного движения и теперь многочасовое разбирательство из-за царапины на бампере совсем не обязательно.

«Если в результате ДТП, в котором участвуют две застрахованные машины и вред причинен только этим автомобилям, сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих машин не вызывает разногласий у участников происшествия, водители могут самостоятельно заполнить извещение о ДТП и обратиться в страховую компанию. Достаточно предъявить доказательство в виде фото или видеосъемки с места аварии», - прокомментировала Юлия Кулигина инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Но если одно из этих условий не выполняется, то прибегнуть к помощи госавтоинспекции все же придется. Нужно просто снять аварию на фото или видео. Запечатлеть место, где столкнулись машины и ждать приезда сотрудника ГИБДД. Стоять при этом по середине дороги совсем не обязательно. После того, как происшествие заснято на камеру, можно отъехать с проезжей части и не препятствовать дорожному движению. После приезда работника полиции нужно показать, все что удалось снять на камеру, поехать с ним участок и доверить решение своего вопроса профессионалам.