Гордость Сурского края

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Они достигли высоких результатов в разных сферах жизни – в спорте, науке, общественной деятельности и не только. Заслуги талантливой молодёжи удостоились премий Президента Российской Федерации и Губернатора Пензенской области.
«Вы, сидящие в этом зале - это будущее страны и нашего региона. Ваши высокие результаты заслуживают самой активной поддержки со стороны государства. Задача власти – помочь достичь вам высоких результатов в сфере, которую вы выбрали»,- подчеркнул Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.
В 2016 году премии Президента РФ в размере 30 тысяч рублей (за победу в региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсах) и 60 тысяч рублей (за победу во всероссийских и международных конкурсах) был удостоен 51 представитель Пензенской области в возрасте от 14 до 25 лет. Так, Даниил Печенов, студент Пензенского автомобильно-дорожного колледжа стал призером Всероссийской олимпиады по ОБЖ. По признанию Даниила, свою премию он отложит на дальнейшее обучение.
«Мне этот предмет интересен, потому что я хочу связать свою жизнь со структурой МЧС, а основы безопасности жизнедеятельности дали в этом мне неплохой бонус»,- говорит Даниил Печенов.
На торжественной встрече талантливой молодежи вручили именные дипломы и благодарственные письма Губернатора Пензенской области. Мероприятие завершилось проведением круглого стола на тему:«Поддержка способной и талантливой молодёжи Пензенской области».
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