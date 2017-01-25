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«Хоккей России в преемственности поколений»
Сегодня в Пензе
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Сфотографируйтесь с табличкой ФХР или табличкой «Дизель», выложите фотографию в социальную сеть с хэштегом #ХоккейРосии70Дизель. Все фотографии будут размещены на сайте СЗК «Дизель-Арена». Победители получат призы 5 февраля 2017 года на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию отечественного хоккея.
Сфотографируйтесь с табличкой ФХР или табличкой «Дизель», выложите фотографию в социальную сеть с хэштегом #ХоккейРосии70Дизель.
Все фотографии будут размещены на сайте СЗК «Дизель-Арена».
Победители получат призы 5 февраля 2017 года на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию отечественного хоккея.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 25 января 2017
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