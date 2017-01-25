РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ ГРАБИТЬ

Георгий Наумов — пенсионер, но без дела не сидит: работает продавцом-кассиром в небольшом магазинчике. От него до офиса — полкилометра. Такое расстояние приходится преодолевать каждый раз, чтобы сдать выручку за день. Очередной поход с казной обернулся для пенсионера утратой.

«Я шёл вверх по улице и захотел закурить. Из кармана достал сначала файл с деньгами, а потом сигареты, переложив деньги в другую руку. И стоило мне прикурить, как неизвестный выхватил у меня файл с деньгами и убежал. На мои требования остановиться он не отреагировал», — вспоминает Георгий Александрович.

Дело было поздним вечером, и приметы вора потерпевший не запомнил, а за помощью обратился в полицию.

Начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, Ирина Кудимова, сообщила: «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили возможных свидетелей случившегося, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а после — установили личность причастного к преступлению гражданина».

Им оказался житель Пензы 36-ти лет. На допросе в качестве причины преступного действа он назвал трудное материальное положение. Искать работу молодой здоровый мужчина не захотел. Нашёл более лёгкий способ — обокрасть беззащитного пенсионера, который и после ухода на заслуженный отдых продолжает работать.

Теперь у преступника будет время подумать о том, как нужно относиться к старшим: по статье «Грабёж» ему грозит до четырёх лет лишения свободы.