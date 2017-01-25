Пензенская область приняла участие в совещании минсельхоза РФ по вопросам льготного кредитования

Пензенская область приняла участие в совещании с минсельхозом России. Совещание в формате видеоконференцсвязи со всеми субъектами РФ провел заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев. Совещание с регионами было посвящено вопросам и текущим проблемам, связанным с работой механизма льготного кредитования.

От Пензенской области на совещании с докладом выступил начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса минсельхоза Андрей Персанов. «В регионе на текущую дату ведется работа с сельхозтоваропроизводителями и банками по представлению господдержки согласно новому механизму льготного кредитования. В области сформировано 56 заявок на сумму 4,6 млрд рублей, заявки направлены банками в их головные офисы для представления в минсельхоз России», - прокомментировал начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Также Андрей Персанов доложил о прошедшем масштабном обучении, посвященном вопросам господдержки и льготного кредитования. Кроме того, начальник управления областного минсельхоза отметил, что с сегодняшнего дня в районах Пензенской области стартуют кустовые совещания, посвященные данной теме.