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Открытое первенство
Сегодня в Пензе
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В спортивном комплексе «Виктория» стартовали открытые соревнования первенства Пензенской области по теннису. За очки в рейтинге сюда приехали побороться юные теннисисты и теннисистки из разных регионов России.
«Этот турнир носит характер регулярного в рамках российского теннисного тура, благодаря чему набираются очки. Они нужны спортсменам, чтобы попадать на турниры более высокой категории»,- пояснил Дмитрий Ситников, главный судья турнира.
«Позвольте, от своего лица, от лица президента Федерации тенниса поздравить вас с открытием первенства. Пусть каждому из вас сегодня сопутствует удача и пусть победят сильнейшие»,- напутствует участников Вячеслав Алёшин, президент Федерации тенниса Пензенской области.
Каждый спортсмен должен сыграть по пять игр. Для многих молодых теннисистов турнир - их первый соревновательный опыт. Открытый турнир продлится неделю, а финальные матчи состоятся в ближайшую субботу.
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