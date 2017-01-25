Открытое первенство

В спортивном комплексе «Виктория» стартовали открытые соревнования первенства Пензенской области по теннису. За очки в рейтинге сюда приехали побороться юные теннисисты и теннисистки из разных регионов России.

«Этот турнир носит характер регулярного в рамках российского теннисного тура, благодаря чему набираются очки. Они нужны спортсменам, чтобы попадать на турниры более высокой категории»,- пояснил Дмитрий Ситников, главный судья турнира.

«Позвольте, от своего лица, от лица президента Федерации тенниса поздравить вас с открытием первенства. Пусть каждому из вас сегодня сопутствует удача и пусть победят сильнейшие»,- напутствует участников Вячеслав Алёшин, президент Федерации тенниса Пензенской области.

Каждый спортсмен должен сыграть по пять игр. Для многих молодых теннисистов турнир - их первый соревновательный опыт. Открытый турнир продлится неделю, а финальные матчи состоятся в ближайшую субботу.