Перемирие с отцом закончилось ударом ножа

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире по местожительству в селе Лапшово Камешкирского района тела 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Городищенским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В тот же день в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 22-летний сын погибшего мужчины.

По данным следствия, подозреваемый накануне пришел к отцу с целью помириться. Во время распития спиртного между родственниками произошла очередная ссора в ходе, которой мужчина нанес отцу удары ножом в область живота. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

В настоящее время мужчина задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.