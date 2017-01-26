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По ул.Мира в районе ЖК «Фаворит» запланирована установка дорожных знаков
Сегодня в Пензе
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В целях повышения пропускной способности и проведения всесезонной санитарной уборки на основании локальных схем организации дорожного движения, утвержденных в установленном порядке, запланирована установка дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.2.4 "Зона действия" и 8.24 "Работает эвакуатор" по четной стороне дороги по ул. Мира в районе ЖК "Фаворит" в г. Пензе.
В целях повышения пропускной способности и проведения всесезонной санитарной уборки на основании локальных схем организации дорожного движения, утвержденных в установленном порядке, запланирована установка дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.2.4 "Зона действия" и 8.24 "Работает эвакуатор" по четной стороне дороги по ул. Мира в районе ЖК "Фаворит" в г. Пензе.
Новость: Администрация города Пензы 26 января 2017
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