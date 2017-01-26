В Пензенской области проходят обучающие семинары по организации и проведению ЕГЭ в 2017 году

Министерство образования Пензенской области продолжает работу по подготовке организаторов и технических специалистов проведения ЕГЭ в 2017 году. Тренировочное мероприятие по отработке технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов прошло на базе школы № 1 г. Белинский.

Специалисты регионального центра обработки информации провели обучающий семинар по подготовке к проведению ЕГЭ с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов для 39 руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов и технических специалистов из Белинского, Каменского, Колышлейского и Сердобского районов.

Следующее обучающее мероприятие для специалистов Никольского и Городищенского районов состоится на базе пункта проведения экзаменов в школе № 2 г. Никольска 31 января 2017 года.

В 2017 году восемь пунктов проведения ЕГЭ будут осуществлять печать контрольных измерительных материалов и перевод бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов (в 2016 году - в 2 пунктах).