Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 26 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензенской области проходят обучающие семинары по организации и проведению ЕГЭ в 2017 году
Сегодня в Пензе
 

Министерство образования Пензенской области продолжает работу по подготовке организаторов и технических специалистов проведения ЕГЭ в 2017 году. Тренировочное мероприятие по отработке технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов прошло на базе школы № 1 г. Белинский.

Специалисты регионального центра обработки информации провели обучающий семинар по подготовке к проведению ЕГЭ с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов для 39 руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов и технических специалистов из Белинского, Каменского, Колышлейского и Сердобского районов.

Следующее обучающее мероприятие для специалистов Никольского и Городищенского районов состоится на базе пункта проведения экзаменов в школе № 2 г. Никольска 31 января 2017 года.

В 2017 году восемь пунктов проведения ЕГЭ будут осуществлять печать контрольных измерительных материалов и перевод бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов (в 2016 году - в 2 пунктах).

Новость: Министерство образования Пензенской области 26 января 2017
2017-01-26
Всероссийский заповедный урок
Школьники узнают еще больше о заповедниках
 
2017-01-26
С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам
 Налоговые органы будут администрировать три вида страховых взносов
 
2017-01-26
ИНН физического лица можно получить в любом налоговом органе
 С 1 января 2017 года все территориальные налоговые органы начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица
 
2017-01-26
Организация работы скорой помощи на территории региона
 Валерий Савин провел встречу с сотрудниками Пензенской областной станции скорой медицинской помощи
 
2017-01-26
В Пензе бизнес-обмудсмен региона провел приём предпринимателей
 Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности
 

Новости партнеров
 
На сайте: 24ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru