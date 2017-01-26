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В Пензенской области проходят обучающие семинары по организации и проведению ЕГЭ в 2017 году
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Министерство образования Пензенской области продолжает работу по подготовке организаторов и технических специалистов проведения ЕГЭ в 2017 году. Тренировочное мероприятие по отработке технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов прошло на базе школы № 1 г. Белинский. Специалисты регионального центра обработки информации провели обучающий семинар по подготовке к проведению ЕГЭ с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов для 39 руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов и технических специалистов из Белинского, Каменского, Колышлейского и Сердобского районов. Следующее обучающее мероприятие для специалистов Никольского и Городищенского районов состоится на базе пункта проведения экзаменов в школе № 2 г. Никольска 31 января 2017 года. В 2017 году восемь пунктов проведения ЕГЭ будут осуществлять печать контрольных измерительных материалов и перевод бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов (в 2016 году - в 2 пунктах).
Министерство образования Пензенской области продолжает работу по подготовке организаторов и технических специалистов проведения ЕГЭ в 2017 году. Тренировочное мероприятие по отработке технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов прошло на базе школы № 1 г. Белинский.
Специалисты регионального центра обработки информации провели обучающий семинар по подготовке к проведению ЕГЭ с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов для 39 руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов и технических специалистов из Белинского, Каменского, Колышлейского и Сердобского районов.
Следующее обучающее мероприятие для специалистов Никольского и Городищенского районов состоится на базе пункта проведения экзаменов в школе № 2 г. Никольска 31 января 2017 года.
В 2017 году восемь пунктов проведения ЕГЭ будут осуществлять печать контрольных измерительных материалов и перевод бланков ответов участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов (в 2016 году - в 2 пунктах).
Новость: Министерство образования Пензенской области 26 января 2017
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