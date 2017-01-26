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Состоялось заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона
Сегодня в Пензе
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В администрации города Пензы состоялось заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, которое провели начальники Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин и Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов. В ходе заседания Алексей Михайлов поручил представителям ресурсоснабжающих организаций взять под контроль работу всех котельных и ЦТП в период понижения температуры. - Все службы должны быть готовы к любой ситуации. В квартирах пензенцев должно быть тепло, - отметил Алексей Павлович. Андрей Гришин обратил внимание представителей управляющих компаний на то, что работы по ликвидации наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов не должны проводиться в морозы. - Вы повредите кровлю. У вас есть еще время, составляйте график и придерживайтесь его, - подчеркнул Андрей Васильевич. Также участники штаба обсудили вопрос состояния внутриквартальных дорог и дворов, уборки снега с территорий предприятий и торговых центров и другие.
В администрации города Пензы состоялось заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, которое провели начальники Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин и Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.
В ходе заседания Алексей Михайлов поручил представителям ресурсоснабжающих организаций взять под контроль работу всех котельных и ЦТП в период понижения температуры.
- Все службы должны быть готовы к любой ситуации. В квартирах пензенцев должно быть тепло, - отметил Алексей Павлович.
Андрей Гришин обратил внимание представителей управляющих компаний на то, что работы по ликвидации наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов не должны проводиться в морозы.
- Вы повредите кровлю. У вас есть еще время, составляйте график и придерживайтесь его, - подчеркнул Андрей Васильевич.
Также участники штаба обсудили вопрос состояния внутриквартальных дорог и дворов, уборки снега с территорий предприятий и торговых центров и другие.
Новость: Администрация города Пензы 26 января 2017
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