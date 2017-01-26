В администрации города Пензы состоялось заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, которое провели начальники Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин и Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

В ходе заседания Алексей Михайлов поручил представителям ресурсоснабжающих организаций взять под контроль работу всех котельных и ЦТП в период понижения температуры.

- Все службы должны быть готовы к любой ситуации. В квартирах пензенцев должно быть тепло, - отметил Алексей Павлович.

Андрей Гришин обратил внимание представителей управляющих компаний на то, что работы по ликвидации наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов не должны проводиться в морозы.

- Вы повредите кровлю. У вас есть еще время, составляйте график и придерживайтесь его, - подчеркнул Андрей Васильевич.

Также участники штаба обсудили вопрос состояния внутриквартальных дорог и дворов, уборки снега с территорий предприятий и торговых центров и другие.