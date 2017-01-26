Школе № 28 г. Пензы присвоят его имя великого историка

В Пензе 27 января, в преддверии дня рождения Василия Ключевского, пройдут торжественные мероприятия, посвященные присвоению школе № 28 г. Пензы имени великого российского историка. В рамках празднования будет организована экспозиция музея В.О. Ключевского, фотовыстака «Пенза Ключевского» и «Моя Пенза».

На торжественном собрании, в 12.00, будет подписано соглашение о сотрудничестве, которое заключат директор музея им. В. О. Ключевского Александр Плешков и директор школы Алексей Мирясов.

По окончании торжественной части пройдет Флэшмоб, круглый стол «Уроки В.О. Ключевского и современность» для учащихся 9 классов, литературная гостиная «Секреты Мастера» для учащихся 7-8 классов, конкурс ораторов для учащихся 6 классов и интеллектуальная игра «Эпоха В.О. Ключевского» для учащихся 5-6 классов.

28 января 2017 года, в день рождения великого историка, в 10.00 в школе пройдет VII открытая городская олимпиада школьников по обществознанию памяти В.О. Ключевского. Порядка 300 учащихся 8-11 классов школ г. Пензы примут участие в интеллектуальном испытании.

Более пяти лет школа № 28 г. Пензы тесно сотрудничает c музеем Ключевского, участвует в организации передвижных выставок для школьников, родителей и жителей микрорайона. Ученики школы − постоянные посетители музея и участники проводимых в нем мероприятий, поисковой работы и проектной деятельности.