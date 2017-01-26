Жители Пензы могут пройти тестовую регистрацию ребенка в электронной очереди

В целях информирования населения города Пензы о порядке регистрации в электронной очереди на получение путевки в летний оздоровительный лагерь заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Надеждой Корязовой проведен обучающий семинар-совещание для представителей общеобразовательных учреждений района.

Приглашенным был продемонстрирован сайт заявочной кампании, алгоритм действий при регистрации детей в электронной очереди для получения путевки в летний оздоровительный лагерь.

В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Вы можете пройти тестовую регистрацию ребенка в электронной очереди. Официальная регистрация на сайте www.leto58.ru начнется 10 февраля 2017 года с 9.00.