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Учащиеся школы № 11 пообщаются с участником блокады Владимиром Павловичем Алексеевым
Сегодня в Пензе
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27 января, в преддверии памятной даты – снятия блокады с Ленинграда, члены городского отделения «Молодой Гвардии» встретятся с учащимися старших классов средней школы №11. В рамках мероприятия запланирован показ патриотического фильма «Зимнее утро» режиссера Н. Лебедева о событиях, происходящих в блокадном городе. Учащиеся также пообщаются с участником блокады Владимиром Павловичем Алексеевым, который расскажет о жизни в годы Великой Отечественной войны. 13:25 – 15:00 – показ фильма о блокаде 15:00 – 16: 00 – встреча с участником блокады
27 января, в преддверии памятной даты – снятия блокады с Ленинграда, члены городского отделения «Молодой Гвардии» встретятся с учащимися старших классов средней школы №11.
В рамках мероприятия запланирован показ патриотического фильма «Зимнее утро» режиссера Н. Лебедева о событиях, происходящих в блокадном городе.
Учащиеся также пообщаются с участником блокады Владимиром Павловичем Алексеевым, который расскажет о жизни в годы Великой Отечественной войны.
13:25 – 15:00 – показ фильма о блокаде
15:00 – 16: 00 – встреча с участником блокады
Новость: Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» 26 января 2017
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