Учащиеся школы № 11 пообщаются с участником блокады Владимиром Павловичем Алексеевым

27 января, в преддверии памятной даты – снятия блокады с Ленинграда, члены городского отделения «Молодой Гвардии» встретятся с учащимися старших классов средней школы №11. В рамках мероприятия запланирован показ патриотического фильма «Зимнее утро» режиссера Н. Лебедева о событиях, происходящих в блокадном городе. Учащиеся также пообщаются с участником блокады Владимиром Павловичем Алексеевым, который расскажет о жизни в годы Великой Отечественной войны. 13:25 – 15:00 – показ фильма о блокаде 15:00 – 16: 00 – встреча с участником блокады

Новость: Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» 26 января 2017