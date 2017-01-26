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 Четверг, 26 января 2017
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Первенство ПФО по восточному боевому единоборству пройдет в Пензе
Сегодня в Пензе
 

Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа  по восточному боевому единоборству сётокан пройдут в Пензе 29 января 2017 года.

Участниками соревнований станут сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в Приволжский Федеральный округ.

Пензенскую область представят 58 спортсменов. Из них в открытых соревнованиях  (возраст 8-11 лет) принимают участие 22 человека, в первенстве ПФО  (возраст 12-20 лет) - 30 человек, в чемпионате ПФО  (21 год и старше) - 6 человек.

Данные соревнования являются завершающим этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате и Первенстве России по восточному боевому единоборству, которые состоятся в Москве в марте 2017 года.

Место проведения соревнований в Пензе:  ул. 40 лет Октября, д. 22-б. Дворец единоборств «Воейков».

Начало соревнований - в 9.00. Торжественное открытие - в 14.00.

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