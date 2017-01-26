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Первенство ПФО по восточному боевому единоборству пройдет в Пензе
Сегодня в Пензе
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Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по восточному боевому единоборству сётокан пройдут в Пензе 29 января 2017 года. Участниками соревнований станут сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в Приволжский Федеральный округ. Пензенскую область представят 58 спортсменов. Из них в открытых соревнованиях (возраст 8-11 лет) принимают участие 22 человека, в первенстве ПФО (возраст 12-20 лет) - 30 человек, в чемпионате ПФО (21 год и старше) - 6 человек. Данные соревнования являются завершающим этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате и Первенстве России по восточному боевому единоборству, которые состоятся в Москве в марте 2017 года. Место проведения соревнований в Пензе: ул. 40 лет Октября, д. 22-б. Дворец единоборств «Воейков». Начало соревнований - в 9.00. Торжественное открытие - в 14.00.
Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по восточному боевому единоборству сётокан пройдут в Пензе 29 января 2017 года.
Участниками соревнований станут сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в Приволжский Федеральный округ.
Пензенскую область представят 58 спортсменов. Из них в открытых соревнованиях (возраст 8-11 лет) принимают участие 22 человека, в первенстве ПФО (возраст 12-20 лет) - 30 человек, в чемпионате ПФО (21 год и старше) - 6 человек.
Данные соревнования являются завершающим этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате и Первенстве России по восточному боевому единоборству, которые состоятся в Москве в марте 2017 года.
Место проведения соревнований в Пензе: ул. 40 лет Октября, д. 22-б. Дворец единоборств «Воейков».
Начало соревнований - в 9.00. Торжественное открытие - в 14.00.
Новость: Правительство Пензенской области 26 января 2017
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