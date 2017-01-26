220-летие со дня рождения Франца Шуберта отметят на пензенской сцене

31 января в Большом зале новой Пензенской филармонии состоится концерт симфонического оркестра под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. Выступление коллектива будет посвящено 220-летию со дня рождения Франца Шуберта.

Специальным гостем мероприятия станет дирижер из Нижнего Новгорода, Заслуженный деятель искусств России Виктор Куржавский, который на сцене «Пензаконцерта» выступит впервые.

На концерте в Пензе Виктор Куржавский будет дирижировать известной симфонией № 8 Шуберта под названием «Неоконченная».

В программе концерта также прозвучат и другие произведения великого австрийского композитора (дирижер – Владимир Каширский): музыка к пьесе «Розамунда, принцесса Кипра» и романсы «Форель», «Серенада», «Баркарола» и другие.

Виктор Алексеевич КУРЖАВСКИЙ – дирижер, профессор, заслуженный деятель искусств Российской федерации, заслуженный работник культуры РСФСР.

Родился 7 ноября 1939 года в городе Гжатске (ныне г.Гагарин) Смоленской области. Почти все этапы творческого пути связаны с Нижним Новгородом (г. Горьким). Учеба В.А. Куржавского проходила в Хоровой капелле мальчиков (1951 – 1954), Горьковском музыкальном училище, класс Л.Н. Карасевой (1955 – 1958), Горьковской консерватории им. М.И. Глинки (хоровой факультет, класс засл. деятеля искусств, кандидата искусствоведения, профессора Е.Н.Гаркунова (1958 – 1963)), Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (специальность – оперно-симфоническое дирижирование (1968 – 1973)).

Здесь Виктору Алексеевичу довелось поучиться у нескольких педагогов – засл. артиста России, профессора И.Э. Шермана, профессора Н.С. Рабиновича, народного артиста России, профессора А.К. Янсонса.

Все это время В.А. Куржавский работал и в Горьковской консерватории, где преподает на кафедре хорового дирижирования, а с 2001 г. – заведует ею.

Обширный концертный симфонический и хоровой репертуар включает: отдельные хоры и хоровые циклы зарубежных и русских композиторов с XVI до XXI века, в том числе произведения нижегородских авторов (Г.Комракова, А.Нестерова, Б.Благовидова); симфонии – от Гайдна и Моцарта до Бриттена и Шостаковича; концерты – от Генделя и Бетховена до Онеггера и Чайкина; увертюры – от Россини до Кабалевского. Из наиболее значимых произведений в репертуаре можно отметить 6 симфонию и симфонию "Манфред" Чайковского, «Реквиемы» Моцарта, Верди и Уэббера, концерты и "Колокола" Рахманинова.