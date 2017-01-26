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Вопросы развития предпринимательства рассмотрели в Бековском и Тамалинском районах
Сегодня в Пензе
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В рамках исполнения поручения главы Пензенской области Ивана Белозерцева начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев провел рабочие встречи с предпринимателями и населением Тамалинского и Бековского районов. Встречи были посвящены работе и рассмотрению практических вопросов по развитию предпринимательства на территории районов. Особое внимание начальник управления областного аграрного ведомства уделил вопросам создания и поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Вячеслав Шиняев рассказал о мерах поддержки малого и среднего агробизнеса по линии регионального минсельхоза – поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и развития сельхозкооперации. В региональном минсельхозе утвержден график выездов в муниципальные районы области с целью организации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информирования населения о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Подобные встречи запланированы в Иссинском, Камешкирском, Спасском и Малосердобинском районах Пензенской области.
В рамках исполнения поручения главы Пензенской области Ивана Белозерцева начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев провел рабочие встречи с предпринимателями и населением Тамалинского и Бековского районов.
Встречи были посвящены работе и рассмотрению практических вопросов по развитию предпринимательства на территории районов. Особое внимание начальник управления областного аграрного ведомства уделил вопросам создания и поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Вячеслав Шиняев рассказал о мерах поддержки малого и среднего агробизнеса по линии регионального минсельхоза – поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и развития сельхозкооперации.
В региональном минсельхозе утвержден график выездов в муниципальные районы области с целью организации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информирования населения о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Подобные встречи запланированы в Иссинском, Камешкирском, Спасском и Малосердобинском районах Пензенской области.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 26 января 2017
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