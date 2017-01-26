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36 протоколов о нарушениях Правил благоустройства поступили в администрацию Первомайского района
Сегодня в Пензе
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Проведено очередное заседание административной комиссии Первомайского района города Пензы. На рассмотрение комиссии поступило 36 протоколов об административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, и несанкционированную торговлю. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Административная комиссия напоминает, что в соответствии с п. 2.2.13 Правил благоустройства для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий последние должны регулярно очищаться владельцами зданий либо соответствующими эксплуатирующими организациями, с обязательным применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов и сохранности объектов благоустройства. Сброшенные с крыш снег и лед должны убираться по окончании сбрасывания.
Проведено очередное заседание административной комиссии Первомайского района города Пензы.
На рассмотрение комиссии поступило 36 протоколов об административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, и несанкционированную торговлю.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Административная комиссия напоминает, что в соответствии с п. 2.2.13 Правил благоустройства для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий последние должны регулярно очищаться владельцами зданий либо соответствующими эксплуатирующими организациями, с обязательным применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов и сохранности объектов благоустройства. Сброшенные с крыш снег и лед должны убираться по окончании сбрасывания.
Новость: Администрация города Пензы 26 января 2017
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