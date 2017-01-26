36 протоколов о нарушениях Правил благоустройства поступили в администрацию Первомайского района

Проведено очередное заседание административной комиссии Первомайского района города Пензы.

На рассмотрение комиссии поступило 36 протоколов об административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, и несанкционированную торговлю.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Административная комиссия напоминает, что в соответствии с п. 2.2.13 Правил благоустройства для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий последние должны регулярно очищаться владельцами зданий либо соответствующими эксплуатирующими организациями, с обязательным применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов и сохранности объектов благоустройства. Сброшенные с крыш снег и лед должны убираться по окончании сбрасывания.