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 Четверг, 26 января 2017
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36 протоколов о нарушениях Правил благоустройства поступили в администрацию Первомайского района
Сегодня в Пензе
 

Проведено очередное заседание административной комиссии Первомайского района города Пензы. 

На рассмотрение комиссии поступило 36 протоколов об административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, и несанкционированную торговлю. 

Виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Административная комиссия напоминает, что в соответствии с п. 2.2.13 Правил благоустройства для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий последние должны регулярно очищаться владельцами зданий либо соответствующими эксплуатирующими организациями, с обязательным применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов и сохранности объектов благоустройства. Сброшенные с крыш снег и лед должны убираться по окончании сбрасывания. 

Новость: Администрация города Пензы 26 января 2017
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