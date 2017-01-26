Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 26 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Школьникам рассказали, как вести себя на воде в зимний период
Сегодня в Пензе
 

В школах с. Родники, с. Сытинка Лунинского района  Пензенской области в  целях организации профилактики происшествий и гибели на воде в зимний период, повышения уровня противопожарной защищённости образовательных учреждений, недопущения гибели и травмирования детей на водных объектах,  при пожарах и формирования у учащихся культуры безопасного поведения, сотрудниками  ОНДПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов  проведены открытые уроки  и тренировочная эвакуация из здания школы.

На открытом уроке провели беседы  со школьниками и еще раз напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения, а также раздали брошюры профилактической направленности.
Детям напомнили  о трех золотых правилах безопасного поведения:

1. предвидеть опасную ситуацию;

2. по возможности ее избежать;

3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопасный способ действий.

Тренировка по эвакуации проведена  в школе с целью обучения учащихся и сотрудников ориентироваться в сложившейся чрезвычайной ситуации, выработки навыка самостоятельно, быстро, безошибочно принимать адекватные решения и организованно покинуть помещения и здание образовательного учреждения, а также для  проверки получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах,  спортивном зале и закрепления навыков преподавательского состава по оперативной проверке наличия учащихся.

По итогам тренировки с руководящим составом учреждения проведено совещание, в ходе которого был сделан вывод: эвакуация прошла  организовано, сотрудники и учащиеся школы сработали оперативно, четко следуя алгоритму действий при возникновении пожара.

Новость: ГУ МЧС по Пензенской области 26 января 2017
2017-01-26
Всероссийский заповедный урок
Школьники узнают еще больше о заповедниках
 
2017-01-26
С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам
 Налоговые органы будут администрировать три вида страховых взносов
 
2017-01-26
ИНН физического лица можно получить в любом налоговом органе
 С 1 января 2017 года все территориальные налоговые органы начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица
 
2017-01-26
Организация работы скорой помощи на территории региона
 Валерий Савин провел встречу с сотрудниками Пензенской областной станции скорой медицинской помощи
 
2017-01-26
В Пензе бизнес-обмудсмен региона провел приём предпринимателей
 Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности
 

Новости партнеров
 
На сайте: 26ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru