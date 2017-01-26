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Школьникам рассказали, как вести себя на воде в зимний период
Сегодня в Пензе
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В школах с. Родники, с. Сытинка Лунинского района Пензенской области в целях организации профилактики происшествий и гибели на воде в зимний период, повышения уровня противопожарной защищённости образовательных учреждений, недопущения гибели и травмирования детей на водных объектах, при пожарах и формирования у учащихся культуры безопасного поведения, сотрудниками ОНДПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов проведены открытые уроки и тренировочная эвакуация из здания школы. На открытом уроке провели беседы со школьниками и еще раз напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения, а также раздали брошюры профилактической направленности. 1. предвидеть опасную ситуацию; 2. по возможности ее избежать; 3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопасный способ действий. Тренировка по эвакуации проведена в школе с целью обучения учащихся и сотрудников ориентироваться в сложившейся чрезвычайной ситуации, выработки навыка самостоятельно, быстро, безошибочно принимать адекватные решения и организованно покинуть помещения и здание образовательного учреждения, а также для проверки получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах, спортивном зале и закрепления навыков преподавательского состава по оперативной проверке наличия учащихся. По итогам тренировки с руководящим составом учреждения проведено совещание, в ходе которого был сделан вывод: эвакуация прошла организовано, сотрудники и учащиеся школы сработали оперативно, четко следуя алгоритму действий при возникновении пожара.
В школах с. Родники, с. Сытинка Лунинского района Пензенской области в целях организации профилактики происшествий и гибели на воде в зимний период, повышения уровня противопожарной защищённости образовательных учреждений, недопущения гибели и травмирования детей на водных объектах, при пожарах и формирования у учащихся культуры безопасного поведения, сотрудниками ОНДПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов проведены открытые уроки и тренировочная эвакуация из здания школы.
На открытом уроке провели беседы со школьниками и еще раз напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения, а также раздали брошюры профилактической направленности.
1. предвидеть опасную ситуацию;
2. по возможности ее избежать;
3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопасный способ действий.
Тренировка по эвакуации проведена в школе с целью обучения учащихся и сотрудников ориентироваться в сложившейся чрезвычайной ситуации, выработки навыка самостоятельно, быстро, безошибочно принимать адекватные решения и организованно покинуть помещения и здание образовательного учреждения, а также для проверки получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах, спортивном зале и закрепления навыков преподавательского состава по оперативной проверке наличия учащихся.
По итогам тренировки с руководящим составом учреждения проведено совещание, в ходе которого был сделан вывод: эвакуация прошла организовано, сотрудники и учащиеся школы сработали оперативно, четко следуя алгоритму действий при возникновении пожара.
Новость: ГУ МЧС по Пензенской области 26 января 2017
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