Школьникам рассказали, как вести себя на воде в зимний период

В школах с. Родники, с. Сытинка Лунинского района Пензенской области в целях организации профилактики происшествий и гибели на воде в зимний период, повышения уровня противопожарной защищённости образовательных учреждений, недопущения гибели и травмирования детей на водных объектах, при пожарах и формирования у учащихся культуры безопасного поведения, сотрудниками ОНДПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов проведены открытые уроки и тренировочная эвакуация из здания школы.

На открытом уроке провели беседы со школьниками и еще раз напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения, а также раздали брошюры профилактической направленности.

Детям напомнили о трех золотых правилах безопасного поведения:

1. предвидеть опасную ситуацию;

2. по возможности ее избежать;

3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопасный способ действий.

Тренировка по эвакуации проведена в школе с целью обучения учащихся и сотрудников ориентироваться в сложившейся чрезвычайной ситуации, выработки навыка самостоятельно, быстро, безошибочно принимать адекватные решения и организованно покинуть помещения и здание образовательного учреждения, а также для проверки получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах, спортивном зале и закрепления навыков преподавательского состава по оперативной проверке наличия учащихся.

По итогам тренировки с руководящим составом учреждения проведено совещание, в ходе которого был сделан вывод: эвакуация прошла организовано, сотрудники и учащиеся школы сработали оперативно, четко следуя алгоритму действий при возникновении пожара.