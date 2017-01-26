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Употребления непроверенного зерна опасно!
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обращает внимание хозяйствующих субъектов, что зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение при условии, что оно прошло процедуры подтверждения, установленные техническим регламентом Таможенного союза. Показатели безопасности зерна не должны превышать предельно допустимые уровни, указанные в техническом регламенте. Опасность правонарушения в сфере контроля зерна состоит в возможности причинения вреда жизни и здоровью животных и человека, поскольку использование зерна, не прошедшего процедуру оценки безопасности, создает угрозу наступления тяжких и необратимых последствий, может вызвать патологические изменения в организме.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обращает внимание хозяйствующих субъектов, что зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение при условии, что оно прошло процедуры подтверждения, установленные техническим регламентом Таможенного союза. Показатели безопасности зерна не должны превышать предельно допустимые уровни, указанные в техническом регламенте.
Опасность правонарушения в сфере контроля зерна состоит в возможности причинения вреда жизни и здоровью животных и человека, поскольку использование зерна, не прошедшего процедуру оценки безопасности, создает угрозу наступления тяжких и необратимых последствий, может вызвать патологические изменения в организме.
Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017
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