Употребления непроверенного зерна опасно!

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обращает внимание хозяйствующих субъектов, что зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение при условии, что оно прошло процедуры подтверждения, установленные техническим регламентом Таможенного союза. Показатели безопасности зерна не должны превышать предельно допустимые уровни, указанные в техническом регламенте.

Опасность правонарушения в сфере контроля зерна состоит в возможности причинения вреда жизни и здоровью животных и человека, поскольку использование зерна, не прошедшего процедуру оценки безопасности, создает угрозу наступления тяжких и необратимых последствий, может вызвать патологические изменения в организме.