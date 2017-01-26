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 Четверг, 26 января 2017
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В микрорайоне «Заря» провели рейд по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
Сегодня в Пензе
 

Cотрудники администрации Октябрьского района провели очередной рейд по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и пристроев. 

Объектом рейда стала улица 4-ая Садовая микрорайона индивидуальной жилой застройки Заря.

В ходе рейда с собственниками домовладений проведена разъяснительная работа о порядке оформления строений и предоставлении услуг по технической инвентаризации объектов, предоставлена информация о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан на бесплатное получение услуги по технической инвентаризации.

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